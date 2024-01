Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à flash interview da Sport Tv 1, após a goleada na receção ao Casa Pia (8-0), na 19.ª jornada da Liga:

«[Jogo com o Sp. Braga ficou no passado] Ficou a partir do primeiro golo, quando desbloqueámos o jogo com uma bola parada. Começámos a fazer o nosso jogo, a acelerar, fomos fortes nas decisões e conseguimos um resultado com muitos golos. Mesmo assim, no último jogo, com o Sp. Braga, estivemos melhor. Desta vez, finalizámos e nunca desistimos de fazer mais golos, porque precisávamos disso. Os jogadores estão de parabéns. Foi uma vitória justo.»

«[Sporting não abrandou o ritmo] É a nossa imagem de marca este ano. Houve fases em que marcávamos um ou dois golos e geríamos de forma diferente. Temos outra qualidade e agressividade agora. Não sofremos golos, que é um ponto importante, nem deixámos o Casa Pia ter bola ou atacar. Os nossos adeptos já demonstraram que estão com a equipa e, desde que a equipa dê tudo, acho que vamos ter sempre este apoio e este ambiente quer em Alvalade quer fora.»

«[Como avalia o momento de Geny Catamo? Que nuances ganham os jogadores nas seleções que podem prejudicar a forma como joga o Sporting?] Só precisam de voltar aos treinos, fizeram aquilo tantas vezes que tudo vai voltar. É como andar de bicicleta. Eles, depois, vão apanhar tudo rapidamente. O Ousmane [Diomande] está em penáltis, espero que esteja a perder, porque também está na bancada e isso é uma preocupação, porque está sem ritmo do jogo, enquanto os outros tiveram ritmo. O Geny entrou bem, num jogo confortável. Destacar a excelente exibição do Esgaio também. É ótimo para a competição entre eles.»