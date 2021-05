Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, após a vitória por 2-0 ante o Rio Ave, em jogo da 31.ª jornada:

«Como disse desde o primeiro dia, desde que esteja a três pontos, qualquer objetivo é alcançável, porque queremos ganhar os jogos e podemos sempre ganhar os jogos. Portanto, será de acordo com a situação. O que eu queria mesmo é ganhar este jogo. Obviamente que se o segundo classificado [FC Porto] perder pontos é melhor para nós, já que o terceiro não pode apanhar-nos. Não vamos estar aqui a fingir, o segundo lugar que perca pontos, é normal e nós temos de ganhar os nossos. Três pontos, fizemos o nosso trabalho, vamos recuperar bem, amanhã já há treino e é mais uma semana.»