Com a vitória do Sporting sobre o Gil Vicente, o Sporting ficou a nove pontos do segundo lugar, ocupado pelo Benfica. O treinador dos leões, Rúben Amorim, continua a dizer que segurar o terceiro posto é o foco.

«Eu olho para cima e tenho um clube a nove pontos, olho para baixo tenho outro a cinco. O objetivo é manter a posição e tentar melhorar, claro, mas em termos de pontos, golos marcados e menos golos sofridos.

Não acho que o terceiro lugar esteja garantido. Até o quarto, porque o Rio ave está muito bem e há ainda o Famalicão. E isto não é falta de ambição. Eu podia estar aqui a dizer que quero ir ao segundo lugar, pela história do Sporting, mas depois o que lhes digo no treino não ser ambicioso. Eu sou é realista e penso que jogo a jogo vamos fazer o caminho. E é mais fácil para eles seguirem este caminho.»

[o que pode prometer até ao fim da época?]

«Sei que os adeptos querem títulos e que o Sporting vive de títulos. Mas temos o exemplo do Liverpool que demorou anos a construir aquilo que tem agora. Eu não estou a dizer que vamos demorar o mesmo tempo, mas é difícil para estes jovens jogadores estarem a pensar um ou dois jogos à frente. Não temos essa necessidade. A maior ambição que podemos ter é querer ganhar o próximo jogo.»