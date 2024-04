Ruben Amorim recusou a alcunha de «Special Two». Em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi desta terça-feira, da Taça de Portugal, o treinador do Sporting disse que a comparação com José Mourinho não faz qualquer sentido.

«Não tem nada a ver, não faz sentido. Não tenho ilusões sobre isso. Há um ano todos especulavam se eu podia ou não sair do Sporting. Não faz sentido, não tem comparação.»

Nas mesmas declarações, Amorim não quis tecer grandes comentários sobre a arbitragem e afirmou que os jogadores do Sporting nem sabem quem é o árbitro do encontro.

«Faz parte, os jogadores nem sempre estão a 100%. Não vou estar a falar muito sobre isso. Se toda a gente nos estádios vê isso, imaginem nós que fazemos disto a nossa vida. Fazemos todos os mesmos, queixamo-nos, é normal com o aproximar do fim do campeonato», começou por dizer. «Os jogadores não fazem a ideia de quem é o árbitro, tenho a certeza. Tudo o que eu disser vai condicionar, não vale a pena falar muito mais sobre isso», concluiu.