Bruno Fernandes foi a Guimarães assistir ao jogo entre o Vitória e o Sporting da 27.ª jornada da Liga.

A presença do internacional português do Manchester United foi filmado pela realização do jogo nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques.

Recorde-se que a seleção concentra-se no início da próxima semana para o play-off de acesso ao Mundial e o antigo jogador leonino terá aproveitado para rever o antigo clube.