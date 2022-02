O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) rejeitou o recurso apresentado por João Palhinha, jogador do Sporting, exclusivo no clássico frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

Em comunicado reproduzido pela Agência Lusa, o CD da FPF revela que julgou improcedente o recurso do castigo de três jogos ao médio português.

Palhinha foi suspenso por três jogos e uma multa de 1.530 euros, por «conduta violenta», já que «agrediu um adversário com uma estalada» no final do encontro.

O recurso apresentado por Sebastian Coates já tinha sido rejeitado pelo Conselho de Disciplina.

Assim, os dois jogadores vão falhar o jogo deste domingo com o Estoril.