Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarções na conferência de imprensa após o triunfo sobre o P. Ferreira, que deixa o Sporting com dez pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado da Liga.

«Sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa, houve encaixe num jogo bastante dividido. Fazendo o golo, podíamos ter gerido melhor com bola. Mas não estivemos mal, até porque não demos oportunidades. Depois entrámos bem na segunda parte e fechámos o jogo. Mesmo com o Paços a arriscar mais, estivemos sempre confortáveis. Por isso, a vitória é inteiramente justa.»

[Sporting sentiu dificuldades no início]

«O Paços já nos conhece bem e baixou um ala do lado esquerdo para nos limitar por esse lado. E nós tivemos que nos adaptar. Esta equipa do Paços faz-me lembrar aquele Belenenses do Jesus, comigo o Silas, o Cândido [Costa]. Tem coisas parecidas e sei que é diferente jogar em Alvalade sem qualquer responsabilidade.»

[Palhinha correu para o banco para abraçar Carlos Fernandes, treinador-adjunto]

«Se o lance do golo estava treinado exatamente assim? Eles vão dizer que sim [risos]. O Carlos [Fernandes] e o Adélio [Cândido] fazem um trabalho muito bom e têm o reconhecimento do grupo. Fico feliz da vida porque é um reconhecimento que os adjuntos merecem. Eles conseguem elevar o nível do que fazem, mesmo em relação a quando eu era jogador, com a atenção a todos os detalhes.»