O Sporting venceu este sábado na visita ao Estoril, por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

Um golo de Paulinho, aos 81 minutos, decidiu o jogo entre o campeão e o Estoril, que poucos minutos antes de entrar em campo viu confirmada a manutenção, fruto do empate do Portimonense ante o Rio Ave (2-2).

O jogo ficou marcado pelas estreias do guarda-redes Diogo Pinto, que foi titular, e do médio Miguel Menino, que entrou para os minutos finais. O Sporting tem, assim, mais dois jogadores a sagrarem-se campeões nacionais em 2023/24.

Com este resultado, o Sporting chega aos 87 pontos e bate a marca de pontos com Jorge Jesus em 2015/16, que foi de 86, numa época em que os leões ficaram no 2.º lugar do campeonato. O Estoril mantém os 33 pontos.