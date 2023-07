20 milhões de euros.

É esse o valor pago pelo Sporting para ter Viktor Gyökeres, pelo menos numa fase inicial. A esse montante podem ser acrescidos mais quatro milhões de euros.

Ora, este negócio faz com que o internacional sueco ultrapasse Paulinho – com quem vai concorrer por um lugar no ataque – e se torne no jogador mais caro de sempre da história dos leões.

Além disso, Gyökeres junta-se a outro ilustre grupo: entra diretamente para o top dez de contratações mais caras do futebol português.

Essa lista é dominada pelo Benfica e poderá consultá-la na galeria acima associada. Lembra-se de todos?