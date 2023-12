Gyökeres, na flash-interview da SportTV, após a vitória do Sporting sobre o FC Porto por 2-0, no Clássico da jornada 14 da Primeira Liga

«Foi um jogo difícil, sabíamos que tínhamos de jogar bem para ganhar. Começámos bem, não sei porque foi anulado o segundo golo. Tivemos algum espaço para jogar, algo em que eles são bons também. Marcamos outro golo e não sofremos. Isso é bom nestes jogos.»

«Jogámos com mais energia e com muita vontade. Todos os adeptos ajudaram. Foi uma noite muito boa.»

«Temos de continuar assim para acabarmos o campeonato no primeiro lugar. Perdemos o último do campeonato, e sabemos que as melhores equipas não perdem muitos jogos. Agora conseguimos recuperar neste jogo.»

«Só depois do final da época é que vou contar porque festejo assim. Fica prometido.»