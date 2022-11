João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao Sporting:

«O primeiro golo foi complicado de gerir para nós e sofremos o segundo porque nos desorientamos. Na segunda parte entramos a aproveitar a tentativa do Sporting de gerir o jogo para ter mais jogo em cima. Percebi que o golo podia surgir e que o jogo ficaria aberto. Acabou por acontecer, pena que foi tão perto do final.

[paragem vai servir para quê?] Temos de encarar a pausa com muito trabalho. A nossa posição na tabela não é a que queríamos, temos de melhorar a nossa qualidade de jogo, há muito para trabalhar, mas também temos uma competição importante para nós. Muito trabalho, não resta outra solução.

[a Taça da Liga pode ser aproveitada da melhor forma?] A Taça da Liga ajuda-nos a estar em competição, que é muito importante. Queremos fazer o mesmo que estamos a fazer na Taça de Portugal, que é ir o mais longe possível. Vai ajudar-nos a melhorar umas coisas e corrigir outras para quando existir o recomeço estarmos em melhor forma.

[entradas de Iván Jaime e Martin] O Iván Jaime conseguiu posicionar o Porro bem aberto e abrir espaços no meio, tendo ao mesmo tempo profundidade com o Francisco Moura. Do outro lado, o Martin, para além de refrescar, faz bem as ligações e acabaram por criar alguns problemas ao jogo exterior do Sporting».