Miguel Nogueira vai ser o árbitro do Sporting-Gil Vicente, da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga, no domingo, devido a «motivo de doença» do árbitro António Nobre, inicialmente designado, confirmou este sábado a Federação Portuguesa de Futebol, numa substituição oficializada às 12 horas.

O resto da equipa de arbitragem mantém-se, com Pedro Ribeiro e Nélson Pereira como assistentes, Ricardo Baixinho como quarto árbitro e Bruno Esteves no vídeo-árbitro, assistido por José Luzia.

O Sporting-Gil Vicente tem início às 20h30 de domingo e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.