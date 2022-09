Estoril e Sporting defrontam-se na noite desta sexta-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, a partir das 21h15. É o segundo jogo da 5.ª jornada da I Liga.

As duas equipas partem para o encontro separadas por três pontos: o Estoril ocupa a quinta posição, com sete pontos. Os leões estão no 13.º lugar, com quatro pontos e vindos de duas derrotas: 3-0 ante o FC Porto no Dragão e 2-0 em casa ante o Desp. Chaves, depois da vitória por 3-0 ante o Rio Ave e do empate em Braga, a abrir o campeonato (3-3).

O Estoril, que vem da primeira vitória fora (3-0 em Paços de Ferreira), teve como grande baixa de última hora a saída de Arthur Gomes, precisamente em cima do fecho do mercado e para o Sporting. Vinha sendo um dos titulares da equipa comandada por Nélson Veríssimo, que iniciou o campeonato a vencer o Famalicão em casa (2-0). Houve ainda derrota em Guimarães por 1-0 e empate na receção ao Rio Ave (2-2).

Do lado do Estoril, Lucas Áfrico é baixa por lesão e o mesmo acontece, no Sporting, com Daniel Bragança, Jovane e Paulinho.

O Estoril-Sporting tem arbitragem de Manuel Oliveira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o encontro.