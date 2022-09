O Sporting recebe o Portimonense este sábado, a partir das 18 horas, em Alvalade, em jogo da 6.ª jornada da I Liga.

Depois da vitória na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na Alemanha, ante o Eintracht Frankfurt, a equipa comandada por Ruben Amorim volta a casa e ao campeonato, para tentar a terceira vitória seguida entre todas as competições.

Os leões partem para jogo com sete pontos, menos cinco do que o Portimonense, que tem 12 e é, nesta altura, a segunda defesa menos batida da Liga, com dois golos sofridos.

Nos leões, St. Juste é baixa por lesão, juntando-se a Daniel Bragança e Jovane. No Portimonense também há algumas ausências.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.