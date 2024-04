O Sporting recebe o V. Guimarães, este domingo, na 30.ª jornada da Liga. Na liderança do campeonato, com sete pontos de vantagem sobre o Benfica, os leões procuram ampliar (ainda que à condição) essa mesma distância para o rival, num jogo que pode acompanhar, AO MINUTO , no Maisfutebol.

Já os vimaranenses ainda sonham com a Europa e um triunfo em Alvalade deixa os comandados de Álvaro Pacheco a dois pontos do Sp. Braga na tabela classificativa.

Na antevisão ao encontro, Rúben Amorim destacou a «ansiedade boa» que sente no plantel leonino, quando se aproxima o final da temporada. O técnico admitiu ainda que a conquista do campeonato é algo muito importante para o Sporting e aponta para uma «mudança de paradigma», face ao que aconteceu nos últimos anos.

Quanto a Álvaro Pacheco, destacou que a última derrota do Sporting para o campeonato foi precisamente diante dos vimaranenses e que para tal se repetir, todos os jogadores «têm de ser autoritários», na visita ao Estádio José Alvalade.

Adán e Matheus Reis são baixas por lesão no Sporting, Ricardo Esgaio e Diomande cumprem castigo por acumulação de amarelos.

Do lado do V. Guimarães, Telmo Arcanjo e João Mendes estão lesionados, Bruno Gaspar e Jorge Fernandes estão fora por castigo, devido ao quinto amarelo que receberam no último jogo do campeonato.