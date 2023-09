Paulinho foi eleito o melhor jogador mês de agosto, informou a Liga esta sexta-feira.



O jogador do Sporting recebeu 14,29 por cento dos votos dos treinadores da competição e juntou esta distinção à de avançado do mês. O avançado superou a concorrência do colega de equipa Viktor Gyokeres (8,73 por cento dos votos) e do «boavisteiro» Bozeník (7,94 por cento dos votos).



Paulinho fez, recorde-se, quatro golos em três jogos neste período.