Pablo Moreno e Diogo Mendes juntaram-se a Zainadine na lista de lesionados do Marítimo para a receção ao Sporting, da 15.ª jornada da Liga.



O defesa vai enfrentar um mês de paragem devido a lesão muscular nos gémeos da perna direita enquanto Diogo Mendes sofreu uma «entorse traumática no joelho direito», explicou o clube madeirense. Já Pablo Moreno tem uma «lesão muscular no quadricípite».



De acordo com os insulares, Percy Liza está a realizar treino integrado condicionado devido a uma entorse no joelho esquerdo.

O Marítimo-Sporting está marcado para as 18h00 do próximo domingo e é referente à 15.ª jornada da Liga.