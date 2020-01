Luís Maximiano, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota por 2-1 frente ao FC Porto, em jogo da 15.ª jornada da Liga:



«Faltou-nos um bocado de sorte. Não fomos inferiores ao FC Porto, mas o jogo caiu para o lado deles. Temos de continuar a trabalhar e mostrar que somos fortes no próximo jogo.»



[Fim da luta pelo segundo lugar]: «Lutamos para ganhar cada jogo. Pensamos no próximo jogo. A classificação vê-se no fim.»



[Taça da Liga objetivo obrigatório]: «Quem joga no Sporting, luta por todos os objetivos. Por vezes não ganhámos, mas fazemos de tudo para ganhar todos os jogos.»



[Sonho de criança defender a baliza do Sporting. Como se sente?] «Sinto-me triste pela derrota. Achei que podia ter feito coisas melhoras, mas a vida é mesmo assim. Temos de olhar para a frente, o que está para trás já passou, e continuar a trabalhar para melhorar.»