Pepa, treinador do P. Ferreira, em declarações na conferência de imprensa após a derrota em Alvalade, frente ao Sporting, nesta segunda-feira.

«Falar de justiça vale o que vale. Nunca me vou agarrar à estatística porque não é isso que faz o resultado. O marcador é que dita.

Fico muito contente com o que fizemos, com uma dinâmica muito engraçada, a controlar bem o Sporting, mas a jogar. Roçou quase a perfeição. Faltou mais critério e ser mais agressivos ofensivamente. Mas muito tenho orgulho pela forma como jogámos. Com esta identidade, vamos estar sempre mais próximos de vencer.

Temos oportunidades para marcar, para empatar. E isso deixa-me satisfeito. Não pelos pontos, que não levamos, mas por tudo o resto.»

[P. Ferreira pode ameaçar o quarto lugar do Benfica?]

«O nosso foco é jogo a jogo. Se analisarmos bem, temos é de olhar para nós e valorizar o jogo e os jogadores do P. Ferreira. Não temos tempo para estar a olhar para essas situações.»

[Pepa e Amorim são os principais rostos da nova vaga de treinadores portugueses?]

«A nova vaga não tem idade. A experiência e competência não têm idade. A nova vaga está nas distritais, na formação. Há tanto bom treinador por aí. Há que saber estar e assumir qual era a derrota.»

[penálti desamarrou o jogo?]

«Desamarrou, mas não alterámos nada depois disso. O Sporting procura muito bem a profundidade – não é chutão para a frente, é atacar a profundidade – mas estávamos a controlar muito nem. O golo sofrido não abanou connosco. O segundo golo, logo no início da segunda parte numa bola parada, foi um murro no estômago. Mas também não nos limitou. Depois disso não conseguimos entrar na luta pelo resultado, mas estivemos sempre dentro do jogo. E isso é um orgulho grande.»

[o nome de Pepa tem sido falado para outros clubes, sente-se preparado para dar o salto?]

«Sentir-me preparado, sinto. Não me iria perdoar se não estivesse preparado quando me surgem as oportunidades. Ter competência para assumir as responsabilidades.»