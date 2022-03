O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar a Vítor Baía, Sérgio Conceição, Rui Cerqueira e à SAD do FC Porto na sequência de uma queixa apresentada pelo Sporting.



Recorde-se que o clássico no Estádio do Dragão terminou com episódios de violência e Frederico Varandas, presidente do Sporting, garantiu ter sido «alvo de agressões verbais e tentativas de agressão física por parte de Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD do F. C. Porto, Sérgio Conceição, treinador da equipa, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa do clube.»



Nesta terça-feira, o CD decretou a «instauração de processo disciplinar a Rui António Soares Leal Cerqueira, a Vítor Manuel Martins Baía, a Sérgio Paulo Marceneiro Conceição e à Futebol Clube do Porto – Futebol SAD, por deliberação da Secção Profissional, de 08 de março de 2022, na sequência de participação disciplinar efetuada pela Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD, tendo por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal BWIN.»



«O processo foi enviado, dia 10 de março de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução», explica o Conselho de Disciplina da FPF.