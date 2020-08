Robinho, jogador do Belenenses, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (1-3), em jogo de preparação realizado no Estádio do Algarve:

- É sempre uma sensação muito boa jogar contra o Sporting, uma equipa boa, com qualidade, mas queria também dar os parabéns à nossa equipa pelo grande esforço, pelo trabalho que tem feito, com muitas cargas. Temos de continuar a trabalhar para chegarmos bem ao início do campeonato.

[Falta alguma coisa no ataque?]

- Não, precisamos de assimilar mais os processos de um trabalho que o mister tem feito connosco. Havemos de chegar bem ao início do campeonato

[Esperam uma época mais tranquila do que a última?]

Com certeza, mas este ano, se tudo correr bem, vai ser diferente.