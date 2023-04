Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo por duas bolas a zero:

«A equipa esteve segura, mas a velocidade da primeira parte ficou aquém. Fomos mais fortes, mais rápidos, mas a velocidade da primeira parte foi lenta, deu a sensação que estávamos a controlar o jogo. Na segunda parte foi diferente, acertámos mais, tivemos mais jogadores a fazer roturas, depois o cansaço do adversário deu-nos mais espaço. O golo ajudou, mas temos muito a melhorar, temos de meter mais velocidade nos jogos. É nossa obrigação meter mais velocidade para ter um futebol mais atrativo. Quando aumentámos a velocidade controlámos melhor. Fizemos um jogo muito seguro, mas podíamos ter metido outra velocidade».

[Pragmatismo] «Quero sempre ganhar, não me vão ouvir dizer que sou o treinador que joga muito bem e depois não ganha. Não me vou esconder a dizer que quero jogar um futebol bonito, sabendo eu se fossemos pragmáticos ganhávamos mais jogos. Na segunda parte tivemos mais controlo de jogo. O que quero é que a equipa jogue bem, com pragmatismo».