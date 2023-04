Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo por duas bolas a zero:

[Motivação] «Os jogadores sentem, não há como fugir a isso. O exemplo que lhes dou é que toda a gente está à espera de ver o Sporting a cair, a perder os jogos, e temos de mostrar o contrário. Temos de lutar, esta época vai acabar, e o que fizerem vai contar no futuro. Temos de mostrar às pessoas que não vamos cair. Quando se ganha jogos, mesmo não tendo os objetivos à mão, mesmo já tendo perdido os objetivos, vamos para baixo com o sentimento positivo. Voltamos a não sofrer golos, é difícil motivar os jogadores, mas temos muita coisa a ganhar em jogar bem e a ser a equipa que somos».