Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo por duas bolas a zero:

[Jogo fora do banco] «Foi relembrar um pouco a primeira época. Antigamente os treinadores da Premier League ficavam muito na bancada… mas é difícil ficar mais longe, ficamos mais ansiosos porque não podemos comunicar em tempo real. É sempre mais difícil estar fora do banco. Vivi o jogo com mais stress. Vi uma equipa segura, mas com uma velocidade abaixo».