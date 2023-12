Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (3-2) frente ao Vitória de Guimarães:

[Vários problemas no final. Cabeça perdida?] «Não. A equipa quer ganhar, houve um problema com o apanha bolas e depois uma pessoa de fora empurrou o jogador do Sporting. Já aconteceu uma vez, não houve consequências, fomos defender os jogadores. Com situações daquelas os jogadores do Sporting não vão ficar parados. Se tivermos que ir todos para a confusão vamos para a confusão, mas não é isso que queremos. Os jogadores são os que têm mais direito a estar nervosos, mas não podem ir pessoas de fora armar confusão. Quando existe situações em que queremos ganhar, queremos agarrar a bola, e está lá gente para arranjar confusão, os jogadores do Sporting vão reagir».