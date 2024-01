O Sporting vai receber esta segunda-feira o Casa Pia no Estádio de Alvalade na defesa da liderança da Liga, num jogo que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 20h45.

Depois da desilusão na meia-final da Taça da Liga, diante do Sp. Braga, os leões regressam a casa onde já não jogam desde 9 de janeiro. O Benfica joga duas horas antes, na Reboleira, e pode colocar em causa o primeiro lugar da equipa de Ruben Amorim.

O treinador dos leões já pode voltar a contar com Geny Catamo, regressado da CAN 2023, que pode saltar, desde já, para o onze, em detrimento de Ricardo Esgaio, mas Diomande (Costa do Marfim) e Morita (Japão) continuam fora. Assim, Eduardo Quaresma deverá manter o lugar no eixo defensivo, enquanto Pedro Gonçalves também deve voltar a jogar ao lado de Hjulmand no meio-campo.

Com Pote mais recuado, Paulinho também deverá voltar a integrar o trio de ataque, com Gyökeres e Edwards, mas Trincão está à espreita de nova oportunidade.

Mais dúvidas em relação ao novo Casa Pia, agora sob o comando de Pedro Moreira que deverá manter a estrutura num 4x4x2, com Clayton e Felippe Cardozo na frente de ataque.

Recordamos que no jogo da primeira volta, em Rio Maior, os gansos, ainda sob o comando de Filipe Martins, colocaram muitas dificuldades à equipa de Ruben Amorim, mas os leões acabaram por vencer por 2-1 com um «bis» de Paulinho.

Confira as equipas prováveis na galeria associada