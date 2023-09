O Sporting venceu o Moreirense por 3-0, na 5.ª jornada da Liga 2023/24, em jogo realizado no Estádio de Alvalade.

Depois de uma primeira parte sem golos, Hjulmand (55m) e Gyökeres (61m) adiantaram os leões, com Diomande a fixar o resultado final já no período de descontos (90+6m).

FICHA DE JOGO

A equipa de Ruben Amorim continua assim a par do FC Porto no topo da tabela classificativa, com 13 pontos, nãp sabendo ainda se terá a companhia do Boavista, que joga apenas na segunda-feira.

O Moreirense está na 14.ª posição, com quatro pontos.