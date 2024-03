A SAD do Sporting foi multada em mais de 14 mil euros (14.280 euros) pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido a vários incidentes no encontro do último domingo, diante do Boavista, que terminou com goleada dos leões por 6-1.

O CD aplicou uma coima de 9.560 euros pelo uso de engenhos pirotécnicos e outra de 1.530 euros pela exibição de tarjas maiores do que aquilo que é permitido e que tinham as mensagens: «Nada nos foi dado tudo», «Conquistado» e «Cabeça erguida vamos lutar lado a lado até ao fim».

Além disso, o Sporting também foi castigado em 3.190 euros pela utilização indevida da aparelhagem sonora em Alavalade, nomeadamente aos 79 e 88 minutos, quando, após golos dos leões, o speaker gritou «Sporting allez».

Ainda segundo o mapa de castigos publicado esta quinta-feira, o Benfica foi multado em 4.460 euros, devido ao uso de engenhos explosivos e pirotécnicos dos adeptos encarnados no triunfo por 1-0 na visita ao Casa Pia. Foram utilizadas seis tochas e dois petardos.

Quanto ao triunfo do FC Porto sobre o Vizela (4-1), os dragões foram multados em 3.060 euros.

Uma coima de 2.040 euros deveu-se ao atraso da equipa portista à chegada ao túnel, que atrasou o início do jogo em quatro minutos. Os restantes 1.020 euros estão relacionados com os insultos aos guarda-redes vizelense nos pontapés de balizar e com o cântico «Slb Slb Slb filhos da p*** Slb filhos da p***».