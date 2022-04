Figura: Pablo Sarabia a transpirar classe por todos os poros

Uma exibição acima de todos os jogadores em campo, até porque Pedro Gonçalves esteve muito abaixo do que já mostrou e esta noite Paulinho também praticamente não participou nas manobras ofensivas dos leões. Foi quase sempre o espanhol a abanar o jogo ao longos dos noventa minutos. Ao intervalo, com um penálti convertido com classe, já era o melhor em campo, mas foi na segunda que o espanhol disparou para um jogo de luxo, com destaque para uma bomba que deixou a baliza de André Ferreira a abanar.

Momento: passe de Ugarte para Nuno Santos

O Sporting entrou a tremer na segunda parte e só voltou a pegar no jogo depois das primeiras alterações de Ruben Amorim. Ugarte entrou em grande forma, mudando o jogo dos leões em dois tempos, com destaque para o grande passe que permitiu a Nuno Santos marcar o segundo golo e que permitiu à equipa estabilizar. O uruguaio está, nesta altura, definitivamente uns furos acima de João Palhinha.

Outros destaques:

Coates

Com o jogo completamente congestionado na primeira parte, foi Coates que desembrulhou a partida, com um grande passe a lançar Paulinho, no lance que acabou por resultar na grande penalidade que permitiu a Sarabia abrir o marcador. O uruguaio deixou claro porque é que Ruben Amorim não prescinde dele, mesmo depois de uma longa viagem, ao serviço da seleção. O capitão oferece segurança atrás e abre caminhos na frente.

Edwards

Ugarte entrou muito bem, mas Edwards também abanou o jogo. Logo a abrir combinou com Matheus Nunes, com um passe de calcanhar, num lance que acabou com uma bola no poste. Logo a seguir foi ele próprio que desviou uma bola para a barra. Além disso, veio trazer a velocidade que o Sporting nunca teve na primeira parte.

Gaitán

A grande desilusão da parte do Paços que chegou ao final do jogo sem fazer um remate enquadrado. Tal como Ruben Amorim tinha desejado, esta não foi uma noite do argentino que acabou por sair do jogo antes do intervalo, em dificuldades físicas.

André Ferreira

Já era um dos melhores guarda-redes desta edição da Liga e esta noite voltou a mostrar toda a sua qualidade, com destaque para uma defesa enorme a uma cabeçada fulminante de Paulinho.