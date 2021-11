Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-0 sobre o Paços de Ferreira, na 11.ª jornada da I Liga:

«A nossa equipa foi muito concentrada. Teve mais energia do que teve em Arouca. Comparo com Arouca porque foi uma sequência parecida a esta antes da paragem. Controlámos muito melhor o jogo. Sabíamos que o Paços era muito forte na profundidade e a defesa esteve preparada para isso. Chegámos muitas vezes, no início da primeira parte, a zonas de finalização. Depois, deixámos partir um bocadinho o jogo. Não é que ficasse dividido, mas não encostámos tanto o Paços, antes de atacarmos a baliza. E, às vezes, num ressalto, num cabeceamento, num alívio dos defesas, sobrava para o João Pedro segurar e eles tiveram uma ou outra saída, mas sem grande perigo. Acho que controlámos bem essa fase. Podíamos ter sido melhores na finalização. Depois, na segunda parte, com o golo logo a abrir, fomos melhores no jogo. O Paços teve de ir atrás do resultado e, fazendo o segundo golo, o jogo praticamente acabou e devíamos ter feito mais golos.»

«Uma palavra para o Tabata, ontem por acaso fui ver [ndr: na antevisão] e não falei dele. Tem sofrido muitas lesões e a forma como entrou hoje foi muito forte, criou logo a jogada [do 0-2]. E a forma como segurámos o jogo a partir daí… uma palavra pelo que ele tem vindo a fazer.»

«É mérito do Tabata. Os outros têm sentido a confiança de sempre, têm estado aptos. Têm jogado a titular, no banco, toda a gente já jogou a titular, o Tabata foi o único que não jogou, mas ele sabe que tem tido lesões em momentos importantes, depois custa a ganhar o ritmo. Mas a mentalidade dele… ele tem 24 anos, mas é uma pessoa muito adulta. Sabe de onde veio. Fomos buscá-lo ao Portimonense, uma equipa que estava em baixo na tabela na altura e ele tem uma mentalidade forte e trabalha muito. E quando trabalharem, vão ter sempre a ajuda do treinador. Gostei de falar do Tabata porque não falei ontem e provou que tenho de lembrar-me dele em todos os minutos. Para mim é igual aos outros, mas a forma como ele entrou, para mim é muito importante.»