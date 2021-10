João Henriques, treinador do Moreirense, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota em Alvalade, frente ao Sporting.

«Tenho o balneário numa tremenda frustração porque sentimos que o que fizemos podia ter dado para mais do que levamos, que é nada. É um orgulho trabalhar com um grupo como este, que mostrou esta qualidade aqui.

O Kewin não fez grandes defesas. Eles tiveram oportunidades, mas não temos culpa que falhem a baliza. O Sporting teve mais posse de bola, oportunidades e domínio, mas estivemos estendidos no campo a lutar pelo resultado até ao apito final.

Na primeira parte só permitimos o golo na bola parada, mas a equipa esteve sempre bem. Na segunda, o Sporting tentou controlar com bola, podíamos ter feito mais nas transições, mas tivemos a equipa subida a pressionar frente a uma equipa que é campeã nacional e que vem de uma vitória na Champions. Os meus jogadores mereciam muito mais e esta equipa merecia mais do que os sete pontos que têm no campeonato, pela forma como se tem apresentado em todos os campos.»

[sobre as boas indicações da equipa]

«Temos um plantel com muita qualidade. Hoje esteou-se o Matheus [Silva] que ainda não tinha jogado, outros há que têm poucos minutos. Todos têm muita qualidade e vamos fazer um campeonato de acordo com o que o Moreirense tem perspetivado para esta época.»