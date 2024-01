O Sporting segurou a liderança do campeonato com uma goleada por 8-0 em Alvalade, diante do Casa Pia, na 19.ª jornada.

Coates (14m e 81m), Viktor Gyökeres (23m e 32m) e Trincão (43m e 90+4m) bisaram, enquanto Pedro Gonçalves (25m) e Geny Catamo (64m) fizeram os restantes golos dos leões.

O Sporting lidera a Liga, com 49 pontos, mais um do que o Benfica e cinco do que o FC Porto, segundo e terceiro, respetivamente. O Casa pia é 13.º, com 19 pontos.

Veja o resumo do jogo: