O Sporting venceu na deslocação ao terreno do Portimonense, por 3-2, em jogo da 33.ª e penúltima jornada do campeonato nacional.

Bruno Tabata abriu o marcador (12m), mas Carlinhos (25m) e Welinton Júnior (30m) colocaram os algarvios na frente ainda na primeira parte. Um bis de Pablo Sarabia, já no segundo tempo (+71m e 76m), garantiu a reviravolta dos leões em Portimão.

O Sporting continua no segundo lugar da I Liga, com 82 pontos, menos seis do que o líder e já campeão FC Porto.

O resumo da partida: