A FIGURA: Pablo Sarabia

#ficapablo é uma hashtag que tem feito furor entre sportinguistas nas redes sociais. Pela exibição de hoje do internacional espanhol não é difícil adivinhar o porquê. O avançado, emprestado pelo PSG aos leões, começou no banco, mas entrou na segunda parte para marcar dois golos e dar a vitória ao Sporting. É daqueles jogadores que fazem falta ao campeonato português.

O MOMENTO: o primeiro golo de Sarabia, 71m

A partida encaminhava-se para o fim: o placar marcava 71 minutos quando o Sporting marcou o segundo e chegou ao empate. Foi o desbloqueador do jogo que levou os leões a conseguirem a reviravolta pouco tempo depois.

OUTROS DESTAQUES:

Pedro Gonçalves

Está a anos-luz do Pote que se viu na época passada. Na noite de hoje, o internacional português voltou a ser um dos jogadores com pior rendimento do lado leonino. A substituição, ainda quase no início da segunda parte, foi sintomática.

Carlinhos

Marcou o primeiro golo do Portimonense, com um livre bem batido à entrada da área. Foi sempre um dos jogadores em maior evidência no ataque da equipa de Paulo Sérgio.

Marcus Edwards

Demorou a entrar na equipa de Rúben Amorim, mas, jornada após jornada, vem-se evidenciando como um dos principais elementos dos leões. O primeiro golo do Sporting começou nos seus pés. A forma como joga com a bola colada ao pé esquerdo não engana: é craque.

Welinton Júnior

Além do golo marcado, num bom gesto técnico no frente a frente com Adán, sofreu a falta que deu origem ao primeiro tento dos algarvios. Deu trabalho aos defesas leoninos.

Pedro Porro

O espanhol é sinónimo de raça, atitude… e qualidade. Mais um bom jogo do lateral direito, sempre com uma presença essencial no ataque. Foi um dos jogadores mais aplaudidos pelos milhares de adeptos leoninos.