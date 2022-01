Hugo Viana foi suspenso oito dias pelo Conselho de Disciplina, na sequência da expulsão frente ao Portimonense.

O diretor desportivo do Sporting, segundo o relatório do árbitro, «utilizou linguagem ofensiva, insultuosa e abusiva gritando agressivamente para com o AA1 'f..., não estás a ver o Coates a ser agarrado?'».

Hugo Viana alegou em sua defesa, nesta sexta-feira, que é impossível usar da «faculdade de o arguido ilidir a presunção de veracidade do relatório, por se lhe obstaculizar o recurso a um meio probatório que o Regulamengo Disciplinar lhe garante, a imputação que apenas nesse relatório se baseia não tem como validamente subsistir», mas o Conselho de Disciplina não encontrou razões para duvidar da veracidade do relatório do árbitro, castigou o dirigente com oito dias de suspensão e uma multa de 1.020 euros.

Refira-se ainda que Hugo Viana voltou a ser também multado em 640 euros por estar sem máscara, o que já acontece há várias semanas de forma recorrente.