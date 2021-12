O defesa do Sporting Luís Neto foi suspenso por dois jogos devido à expulsão na partida frente ao Gil Vicente.

De acordo com o relatório do árbitro da partida, o jogador dos leões «deu uma cabeçada a um adversário na parte de trás da nuca quando a bola não se encontrava em disputa», razão pela qual lhe foi também aplicada uma multa no valor de 1.530 euros.

Devido a este castigo, Neto falha os jogos do Sporting com o Casa Pia, da Taça de Portugal, e com o Portimonense, na Liga.