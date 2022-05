O futebolista português Tiago Dantas deixou, esta quarta-feira, uma mensagem de despedida do Tondela, antes do regresso ao Benfica, clube com o qual tem contrato até 2024, frisando que o clube beirão merece estar «no patamar mais alto do futebol português».

«Não foi a época que todos desejámos, mas agradeço ao Tondela por ter acreditado em mim desde o primeiro dia! Do meu lado irei torcer sempre por vocês, auriverdes», apontou Dantas, de 21 anos.

O médio, que se estreou pela equipa principal do Benfica em 2019/2020, a 21 de dezembro de 2019, num V. Setúbal-Benfica da Taça da Liga, com Bruno Lage ao comando dos encarnados, esteve na época passada cedido ao Bayern Munique e voltou a Portugal para 2021/22.

No Tondela, Dantas fez um total de 34 jogos, metade deles como titular (17) e outros tantos a partir do banco. Marcou quatro golos.