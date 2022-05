Chegar, ver, conhecer e… trabalhar.

Assim foi o primeiro dia de Roger Schmidt no Benfica. O técnico alemão aterrou durante a manhã no aeroporto de Lisboa, onde prestou algumas declarações dos jornalistas, tendo passado o resto desta terça-feira no Estádio da Luz e no Benfica Campus.

O novo timoneiro dos encarnados aproveitou para conhecer os cantos à casa: interagiu com vários funcionários do clube e conheceu alguns dos departamentos, entre os quais o de Recursos Humanos e a área Comercial e de Marketing. Houve também espaço, segundo informou o emblema da Luz, para estar à conversa com o Co-CEO da SAD Domingos Soares Oliveira e participar em várias reuniões de trabalho, tendo em vista a preparação da época 2022/23, com o presidente Rui Costa e o diretor-geral Lourenço Coelho.

Schmidt, que tinha viagem prevista para a semana passada mas adiou devido ao teste positivo à covid-19 de Rui Costa, assinou o vínculo de dois anos com as águias no Museu Cosme Damião, ao lado do presidente do Benfica e já de cachecol ao peito.

O alemão percorreu o palmarés encarnado e debruçou um olhar especial sobre o troféu da Youth League, conquistado recentemente pela equipa de sub-19.