Jens Wissing, Jörn-Erik Wolf e Yann-Benjamin Kugel. São estes os três adjuntos (todos alemães) que vão acompanhar Roger Schmidt do PSV para o Benfica, informou o clube encarnado.

Jens Wissing tem 34 anos e é o mais novo dos adjuntos do novo técnico das águias. Só nesta época (2021/22 no PSV) passou a fazer parte do staff de Roger Schmidt, mas ambos conhecem-se há muito. Wissing, um antigo modesto defesa-esquerdo que chegou à Bundesliga mas fez essencialmente carreira pelos escalões secundários, foi treinado de 2007 a 2010 por Schmidt no Preussen Munster, equipa do quarto escalão da Alemanha. Em 2014 deixou de jogar, aos 26 anos, devido a uma lesão grave num tornozelo e iniciou de imediato carreira como treinador e sempre como adjunto.

Dos três, Jörn-Erik Wolf é quem acompanha Roger Schmidt há mais tempo. Começou a trabalhar com ele em 2016 no Bayer Leverkusen na condição de coordenador-técnico, tendo seguido com ele, já como adjunto, para a China, onde estiveram três anos no Beijing Guoan, e, depois, para o PSV. Antes de começar a trabalhar com o novo treinador do Benfica, foi jornalista e diretor de comunicação do Hamburgo entre 2003 e 2016. Em 2020 lançou um livro com Roger Schmidt: «O livro de um treinador», em tradução literal. Tem 46 anos.

Yann-Benjamin Kugel tem 42 anos e é ele o responsável pela preparação física dos jogadores. Entre 2010 e o início de 2018 trabalhou na seleção alemã e foi homem da confiança de Joachim Löw, ao lado de quem venceu o Mundial 2014 no Brasil. Esse trabalho foi conciliado com outros em clubes: Werder Bremen, Colónia e Salzburgo, onde coincidiu com Roger Schmidt em 2012/13. Em 2019/20 trabalhou na seleção de Israel e em 2020 seguiu com Roger Schmidt para o PSV.