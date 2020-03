O Benfica perdeu, esta segunda-feira, a liderança na I Liga ao fim da 23.ª jornada, consumando a perda de uma vantagem de sete pontos que tinha sobre o FC Porto há pouco menos de um mês. O empate frente ao Moreirense (1-1), na última noite, aliado ao triunfo azul nos Açores, confirmou a cambalhota na frente da classificação, precisamente um ano depois de ter acontecido o contrário entre águias e dragões.

Foi a 2 de março de 2019 que os encarnados alcançaram o primeiro lugar do campeonato, precisamente após uma vitória ante o FC Porto, por 2-1, no Estádio do Dragão.

Entre uma época e outra, semelhanças na distância. O Benfica recuperou uma diferença de sete pontos para o FC Porto na época passada. Agora, foram os comandados de Sérgio Conceição a anular a mesma ao atual campeão nacional.

Contudo, uma diferença substancial. O Benfica perdeu os sete pontos de vantagem e a liderança em quatro jornadas, da 20.ª à 23.ª. Metade dos jogos do declínio portista em 2018/2019, que demorou oito jornadas: da 17.ª à 24.ª.

Curiosamente, foi no Estádio do Dragão, palco no qual engatou a caminhada para o título da época passada, que o Benfica começou a perder terreno este ano.

As recuperações de cada um

No período que ditou as respetivas perdas da liderança, o Benfica escorregou em três de quatro jornadas. O FC Porto em quatro das oito.

A 8 de fevereiro último, o Benfica tinha 54 pontos e o FC Porto 47, antes do clássico da 20.ª jornada. O FC Porto venceu o Benfica por 3-2, chegou aos 50 pontos e ficou a quatro do rival. O Benfica voltou a perder na jornada seguinte, frente ao Sp. Braga, em casa (0-1): manteve 54 pontos, viu o FC Porto chegar aos 53 e ficar a um de distância, com a vitória em Guimarães (1-2). À 22.ª ronda, o Benfica venceu o Gil Vicente em Barcelos (0-1) e manteve a liderança à tangente (57 para 56 pontos) após o FC Porto ter ganho ao Portimonense (1-0). A cambalhota consumou-se com os desfechos na Luz e em Ponta Delgada.

Em suma, a atual vantagem portista surge após o Benfica ter desperdiçado oito pontos possíveis em 12. O FC Porto somou esses 12 no mesmo período.

Ao invés, na época 2018/2019, o FC Porto tinha sete pontos de vantagem para o Benfica à 16.ª jornada (42 para 35). Pelo meio, o Sp. Braga era vice-líder, com 36 pontos.

As jornadas fatais para o FC Porto foram a 17.ª, com o nulo no clássico em Alvalade ante o Sporting (0-0); a 20.ª, com o nulo em Guimarães; a 21.ª, com o empate a uma bola em Moreira de Cónegos, além da 24.ª, a da derrota caseira no clássico. Pelo meio, o FC Porto bateu o Chaves (1-4), o Belenenses (3-0), o V. Setúbal (2-0) e o Tondela (3-0). Mas os nove pontos não somados em 24 possíveis foram fatais, em simultâneo com as oito vitórias seguidas do Benfica nesse período. Nesta, os encarnados assumiram o primeiro posto com 59 pontos, para 57 do FC Porto.

Nas duas caminhadas, com sentido inverso, há adversários e resultados em comum. Se em 2018/2019, o Benfica venceu o Santa Clara por 2-0 nesta recuperação, enquanto o FC Porto registou um 1-1 ante o Moreirense, agora foram os homens de Bruno Lage a empatarem pelos mesmos números ante os minhotos e os dragões a superarem os açorianos pelo mesmo 2-0.