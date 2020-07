*por Rafael Santos

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória sobre o Tondela, num jogo em que Marega teve uma atitude irrefletida já na parte final do encontro.

«Em relação ao Marega está tudo resolvido. Não há caso, não há questão. Houve um mal-entendido antes da marcação do penalti, entretanto já tive a oportunidade de estar com o grupo no balneário e está resolvido, não há problema.

[sobre a exibição de Otávio]

«O Otávio é aquilo que eu chamo um jogador à antiga, é um jogador que percebe futebol, é perspicaz na forma como interpreta cada momento [do jogo]. Além disso, tem a qualidade que vocês conhecem.

Trabalha comigo já pelo quarto ano e é um jogador que sem dúvida está muito mais maduro no seu jogo, está mais constante também. É um jogador importante da equipa como tantos outros.

Eu não gosto muito de individualizar, mas de qualquer das maneiras, é aquele jogador que eu sinto que se precisar de alguma coisa no corredor central ele pode dar, pode interpretar bem aquilo que é o papel de um ala equilibrando a equipa muitas vezes e sendo ele o terceiro médio a partir de fora. Dá-me soluções atrás do avançado, é um jogador que conhece bem o espaço, é inteligente, é ‘rato’».