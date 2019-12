Declarações do treinador do Tondela, Natxo González, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 3-0 ante o FC Porto, em jogo da 14.ª jornada da Liga. Após a análise ao jogo, o técnico espanhol explicou o porquê de ter dado a primeira titularidade e os primeiros minutos na Liga esta época ao defesa central Ricardo Alves, que sofreu uma lesão grave em 2018/2019 e só tinha 17 minutos esta temporada, na Taça de Portugal:

[Aposta em Ricardo Alves:] «Achei que era o momento e o dia para começar a somar minutos, um jogador que, como sabem, vem de uma lesão importante e considerava que, nesta batalha, complicada, era um bom dia para que o Ricardo somasse sensações, competir com vista ao futuro.»

[Ausência do Xavier do onze inicial:] «Se viram em Famalicão, ele teve um problema físico como sabem e se não sabem digo-o. Não teve uma rotura, mas teve um problema físico e não podíamos arriscar um jogador importante para nós. O Wilson, parece que pode ser uma rotura muscular.»