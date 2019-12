Declarações do treinador do Tondela, Natxo González, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 3-0 ante o FC Porto, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

«Logicamente era uma missão difícil, os números do FC Porto a jogar em casa estão à vista: média de golos, sem golos sofridos. Tentámos fazer a maior oposição possível, acreditávamos que podíamos ter feito mais oposição, mas o FC Porto pôs-se à frente com o 1-0 e é difícil. Falámos que tínhamos de defender bem, mas com bola tínhamos de fazer coisas e não fomos capazes de exigir algo mais ao FC Porto. Tentámos, queríamos ter mais possibilidades, mas o início foi difícil.»

[Qual dos três grandes é mais forte, agora que já defrontou todos:] «É difícil, tenho a minha opinião, mas não sei se digo e vou enfadar os outros, são três equipas importantes, logicamente o Sporting vai um bocadinho atrás do Benfica e do FC Porto, mas são três grandes. Tenho a minha opinião, mas prefiro não manifestar, são três boas equipas e pode ser qualquer um dos três, do meu ponto de vista.»

[Aspetos ofensivos:] «A jogar com a estrutura que jogámos com só um ponta de lança e numa posição centrada, pensava que o Denilson podia dar-nos mais continuidade ao jogo, jogando de costas. Eles, quando perdem a bola, têm uma forte pressão. Era fundamental, depois da recuperação, o primeiro e o segundo passe e esses demo-los mal. E, pela frente, temos jogadores que não são lentos e nas laterais também têm velocidade.»