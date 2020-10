Pako Ayestarán, treinador do Tondela, na sala de imprensa, após a igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«A justiça são os golos que a fazem, por isso o empate é justo. Foi muito difícil, tivemos de dar a iniciativa de jogo. Tivemos muitas dificuldades, principalmente no primeiro tempo, principalmente depois da expulsão de Niasse. Não estávamos a conseguir controlar a largura do Gil Vicente, por isso mudamos o sistema e na segunda parte já não conseguiram entrar tanto pelas linhas. Foi um jogo muito difícil para nós.

Não fomos suficientemente agressivos nas laterais e isso fez com que o Gil Vicente tivesse algumas oportunidades. Hoje apostamos em jogadores que podiam ter mais posse de bola, mas depois da expulsão ficou mais difícil.

Construir jogo com menos um é difícil e ainda mais contra uma equipa bem organizada como o Gil Vicente, que te faz correr muito porque basculam muito com a largura que põe no jogo. Em jogos anteriores fomos capazes de ter mais bola e tivemos dificuldade em ter profundidade. Hoje tivemos pouco tempo para perceber que conseguíamos ter essa profundidade.

Um treinador e uma equipa têm de acreditar que vão conseguir o resultado pretendido. Uma coisa é ser difícil e outra é ser impossível. O golo teve uma dose de sorte, mas o futebol é assim: nuns jogos tens mais sorte do que nos outros, mas no fim as contas ficam equilibradas.

Não estou preocupado com a posição que ocupamos, isso não é importante. O importante é sabermos onde queremos estar e nós sabemos que isso vais ser fruto do nosso trabalho. Vamo-nos concentrar nisso.»