Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na flash interview da Sport TV2, após a derrota por 3-1 frente ao FC Porto, no João Cardoso, em jogo da 9.ª jornada da Liga:



«Se com 11 não é fácil jogar contra uma equipa como o FC Porto, com dez é ainda mais complicado. Entrámos muito bem. Não queríamos que acontecesse o que aconteceu no ano passado: nos primeiros 15 minutos o FC Porto não nos deixou sair do nosso meio-campo. A ideia era fazermos o que eles nos fizeram.



Não estivemos mal nesse aspeto no início do jogo. Conseguimos marcar na sequência de um livre lateral. Depois a expulsão mudou tudo. Já tínhamos cometido um erro no primeiro golo do FC Porto. Eles são muito fortes na pressão alta que fazem. Não tínhamos de jogar pelo meio, fizemo-lo e cometemos um erro. Apesar de sermos capazes de fazer combinações desde trás, considerámos que neste jogo tínhamos de jogar mais direto.



O 2-0 surgiu por querermos jogar pelo meio. Com o golo e com a expulsão, jogámos em 4-4-1. Era difícil chegar à frente, o jogo poderia acabar 2-1, mas a probabilidade era que ficasse 3-1 ou 4-1. E determinado momento pensei em jogar com dois avançados para ver se poderíamos ter algo mais do jogo, mas quando decidi mudar, surgiu o terceiro golo do FC Porto. Não foi fácil para quem entrou.

Demora nas substituições? O FC Porto estava a ter largura com João Mário e Díaz e tinha o Vitinha e o Otávio no meio. Tínhamos dificuldades em ir fora e depois chegar a tempo dentro. Pedi que a equipa fosse mais agressiva. Estávamos a defender bem e tinha claro que era possível marcar em tranisção. Não estávamos mal na defesa. Antes do golo, pensei que tinha de fazer algo mais e pensei em mudar para 3-4-2.



A equipa sempre teve intensidade, compromisso, solidariedade. Este é o caminho. É um caminho longp Vamos preparar bem o próximo jogo. O luto vai durar 24 horas e amanhã voltámos com um sorriso para trabalhar.»