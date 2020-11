Treinador do Tondela contente com a vitória, mas acima de tudo, com a exibição da sua equipa diante do Santa Clara.

«Como disse há algumas semanas, o difícil é sermos capazes de ser regulares. Creio que, neste momento, temos um bom jogo, não somos capazes de manter isso no jogo seguinte. Fizemos um jogo bastante completo, desde o início ao final do encontro, fomos capazes de fazer aquilo que tínhamos previsto. Não era fácil, mas conseguimos que eles não tivessem jogo interior. No final, fomos dominantes”

[reação que esperava após goleada com o Sporting?]

«Estou muito satisfeito [com a resposta dos jogadores]. Temos que ser capazes de fazê-lo todas as jornadas. Se somos capazes de mostrá-lo, é sinal que somos capazes de fazê-lo. Então não podemos permitir não ter intensidade, não ter concentração, porque precisamos disso. Temos que mostrar que somos capazes de fazê-lo de forma repetida.»

[ficar sem Trigueira no aquecimento]

«[A equipa reagiu] com normalidade. Nestas situações tens de ser frio, não podes fazer nada. A sorte é que temos grandes guarda-redes e qualquer um deles pode fazer o trabalho bem. Até agora Pedro Trigueira estava a fazer bem, mas tínhamos total confiança em Babacar».