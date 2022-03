Por: Mariana Rebelo Silva

Figura: André Silva

Além de ter bisado na partida, o avançado foi o grande motor do ataque arouquense. Dois golos bem conseguidos, o segundo com um excelente pontapé de pé esquerdo, a confirmar o resultado final, já depois do belo cabeceamento que abriu o marcador.

O MOMENTO: segundo golo do Arouca (69 min)

Que momento no Estádio João Cardoso. Ao minuto 69, Bukia, de pé esquerdo, descobriu André Silva na área e o cruzamento foi direitinho ao pé esquerdo do avançado do Arouca, que finalizou para um grande golo que ditou o 2-2 final. É, sem dúvida – no mínimo – candidato a golo da jornada 27 do campeonato.

OUTROS DESTAQUES

Salvador Agra: impulsionou o ataque do Tondela por várias ocasiões e fez mesmo o golo da vantagem da equipa agora comandada por Nuno Campos, em cima do intervalo. Coroou, nesse momento, uma boa exibição, sobretudo pela primeira parte.

Bukia: espevitou o ataque do Arouca com investidas pela esquerda, uma delas a resultar num belo cruzamento para o golo de André Silva, que permitiu aos visitantes resgatarem o ponto na casa de um adversário direto.

Eduardo Quaresma: menos bem na cobertura no golo de André Silva, foi, ainda assim, um dos bons elementos do Tondela. Fez mesmo o golo do empate a uma bola ao minuto 16, mostrando sentido de oportunidade na área contrária.