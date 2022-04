FIGURA: Tiago Almeida

Opção no onze inicial, fruto dos castigos de Neto Borges e Manu Hernando e também aproveitando a titularidade a meio da semana em Mafra, no jogo que valeu a passagem à final da Taça de Portugal, o internacional sub-21 português fez um valente jogo pelo corredor direito da equipa beirã, quer a atacar, quer a defender. Na primeira parte, combinando bem com Agra e com Daniel dos Anjos, impulsionou alguns dos lances de maior perigo no ataque. No início da segunda parte, fez uso da sua velocidade e quase fez um golão ao minuto 48, num lance praticamente de uma área à outra. Batalhador.

MOMENTO: monumento de Rafael Barbosa vale ponto (63m)

Lançado na esquerda do ataque ao minuto 63, Rafael Barbosa esperou a entrada de Bebeto pela esquerda, deixou Miguel Maga na dúvida e arrancou para o meio, passando depois por Borevkovic e por Alfa Semedo, rematando para um golo fantástico. Um dos melhores da jornada. Um dos melhores da edição desta época da I Liga. Remate colocadíssimo a bater Bruno Varela. No final, valeu um ponto nas contas dos beirões pelo objetivo da manutenção.

OUTROS DESTAQUES

Rafael Barbosa: o Tondela não conseguiu os três pontos, mas é graças a um monumento, a um lance de puro futebol, de talento do camisola número 70 que a equipa comandada por Nuno Campos consegue mais um ponto que conta para a soma do objetivo da permanência. Abriu o marcador com um golão ao minuto 63 de jogo. De resto, um jogo em que se mostrou ativo e comprometido pelo coletivo.

Bruno Varela: talvez o melhor do Vitória, no cômputo geral. Só não evitou um grande momento de Rafael Barbosa aos 63 minutos. Na primeira parte, foi um dos protagonistas no Estádio João Cardoso, com duas defesas difíceis, a negar o golo a Salvador Agra e a Daniel dos Anjos.

Salvador Agra: uma seta no ataque do Tondela. Se numa fase inicial não conseguiu criar perigo pela esquerda, variou para a direita em alguns lances na reta final da primeira parte e esteve muito perto do golo, obrigando Bruno Varela a uma das duas melhores defesas da primeira parte. Combinou bem, quando alternou para esse corredor, com Tiago Almeida e Daniel dos Anjos.

Rafa Soares: entrou no raio de ação do jogo e do resultado numa altura decisiva, quatro minutos depois do golo de Rafael Barbosa. Na área, após um cruzamento do lado direito, apareceu da esquerda para o centro e rematou com o pé que não é o seu dominante, o direito, para assinar o 1-1 no marcador.

Miguel Maga: evidenciou-se pela assistência para golo, numa das boas incursões que conseguiu pela direita do ataque. Entrega também a defender, embora tenha sido enganado no lance em que Rafael Barbosa puxou do talento para o 1-0 no marcador.

Eduardo Quaresma: jogo vistoso do defesa cedido pelo Sporting (quem sabe à atenção de Ruben Amorim). Com grande raça e competitividade a defender, arrancou ainda duas ou três saídas interessantes para o ataque. Saiu esgotado já em tempo de compensação.

Rúben Lameiras: sobretudo pelo que tentou dar à equipa na primeira parte, perdendo algum fulgor na segunda até à saída ao minuto 69. O extremo tentou dar algum sentido de baliza à equipa do Vitória nos primeiros 45 minutos, nos quais a equipa de Pepa teve dificuldades em chegar com perigo à área e pelo meio e também maior calma e discernimento com bola. Foi Lameiras, com dois remates de fora da área, em zona frontal, a dar, literalmente, um pontapé no marasmo atacante dos minhotos. Esforçado.