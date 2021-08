Kevin Csoboth já não é jogador do Benfica e vai regressar ao país natal. O clube anunciou esta segunda-feira um acordo com os húngaros do MOL Fehérvár, antigo Videoton, para a transferência, a título definitivo, do extremo que estava no clube desde 2016.

O jogador representou o clube nas últimas cinco temporadas, foi campeão de juniores em 2017/18, e, nas últimas temporadas, alternou entre a equipa B e os sub-23, somando 18 jogos na II Liga e outros 12 na Liga Revelação.

Csoboth vai, agora prosseguir a carreira no MOL Fehérvár, terceiro classificado da liga húngara na última temporada.