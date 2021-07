João Mário assinou por cinco temporadas com o Benfica e utilizou as redes sociais para abrir o coração. O médio contou em poucas palavras tudo o que lhe ia na alma e só teve palavras positivas para falar desta relação com o clube encarnado.

«Muito feliz pelo primeiro dia como jogador do Benfica», começou por escrever.

«Chego com muita vontade, determinação e desejo de dar 200 por cento de mim em todos os momentos pelo Clube. Que seja o início de uma grande e longa caminhada juntos.»

O médio, recorde-se, rescindiu com o Inter Milão e assinou pelo Benfica como um jogador livre, depois do clube italiano e o Sporting não terem chegado a acordo. Muitos adeptos leoninos não lhe perdoam a mudança para o eterno rival, após doze anos em Alvalade, pelo que João Mário acabou por desativar os comentários nas redes sociais.